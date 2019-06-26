1431 منشأة بالقطاع الخاص السعودي تطرح فرصا تدريبية للطلاب

الرياض – مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع لوزارة العمل السعودية، اليوم الأربعاء، عن مشاركة 1431 منشأة في القطاع الخاص في برنامج التدريب الصيفي "صيفي".

وقال "هدف"، في بيان له، إن الشركات طرحت 23 ألف فرصة تدريبية لنحو 11 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج حتى الآن.

ولفت الصندوق، إلى أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون في 4 يوليو/تموز المقبل.

وسيبدأ تنفيذ البرنامج 7 يوليو/تموز، وينتهي في الأول من أغسطس/ أب 2019.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد "هدف" دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم البرنامج فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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