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"أغاني الأرز" في أنظف مدينة عربية الشهر المقبل

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وتعقد الدورة الرابعة للمهرجان بداية من السبت 20 يوليو/ تموز، وتستمر لمدة 8 أيام، يتضمن خلالها معرضا للفن التشكيلي، تحت اسم "لقاء الحرف والون" وقراءات شعرية لمجموعة مختلفة من الشعراء المغاربة، إلى جانب عرض لمسرح الشارع  لفرقة "المسرح الذهبي" وأيضا ندوة ثقافية حول الوضع الراهن للشعر المغربي، وذلك حسبما نقل موقع "عبر" المغربي.

© Sputnik . Vladimir Fedorenko

وإلى جانب الأنشطة الثقافية يشمل المهرجان أيضا أنشطة رياضية، إذ سيشمل دورية كرة السلة ودوري لكرة القدم وسباق العدو الريفي على مسافة 5 كيلومترات.

وقد اختيرت مدينة إفران المغربية ضمن أنظف 10 مدن عالمية، لخلوها من التلوث وطبيعتها الخلابة ومراعاة معايير الحفاظ على البيئة.

وتحتضن إفران، المتميزة بالهدوء والطبيعة الخلابة، أكبر غابة لشجر الأرز في العالم، وتكسوها في فصل الشتاء الثلوج لتصبح وجهة للمتزلجين.    

SputnikNews

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