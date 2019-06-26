انخفاض التجارة العالمية في أبريل مع المشاحنات بين واشنطن وبكين

مباشر: انخفضت التجارة العالمية في الشهر الماضي، مع المشاحنات بين الولايات المتحدة والصين.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب هولندا لتحليل السياسات الاقتصادية أمس الثلاثاء أن التجارة العالمية انخفضت في أبريل/نيسان الماضي بنحو 0.7 بالمائة على أساس شهري، في مقابل زيادة بنحو 0.8 بالمائة في مارس/آذار السابق له.

أما على أساس سنوي فأن التجارة العالمية زادت بنسبة 0.1 بالمائة.

ويعد شهر أبريل/نيسان الماضي هو آخر شهر شهد محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث توقفت في بداية مايو/آيار بعد القرار الأمريكي بزيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار إلى 25 بالمائة.

كما أن الصين قررت خلال نفس الفترة زيادة التعريفات الجمركية على واردات من واشنطن بقيمة 60 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الواردات العالمية زادت بنحو 0.8 بالمائة في أبريل/نيسان، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة في مارس/آذار.

أما الصادرات فانخفضت بنحو 2.1 بالمائة، بعد زيادة بنحو 1.1 بالمائة في مارس/آذار.

وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي تراجع في أبريل/نيسان بنحو 0.8 بالمائة على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنحو 0.9 بالمائة خلال الشهر السابق له.