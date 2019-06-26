"برنامج إيجار" يعرض شروط العقد الموحد للقطاع التجاري بالسعودية

الرياض- مباشر: عقد برنامج "إيجار" بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية اللقاء التعريفي بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري، بحضور عدد من الوسطاء العقاريين، والمعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات.

وعرض مدير الأداء الاستراتيجي في شبكة إيجار عبدالرحمن السماري ميزات عقد الإيجار الموحد ومنها : تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجارياً من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل.

بالإضافة إلى ميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها.

ويشتمل على غيرها من أنواع العقارات التجارية التي يتضمنها تدريجيا، إلى إمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام.

إضافة إلى المزايا العامة الأخرى التي توفرها الشبكة في عقودها الموحّد، ومنها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سنداً تنفيذياً، مما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.

وأطلق عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري ، في ديسمبر 2018 بصورة غير إلزامية، بينما بدأ التطبيق الإلزامي باستخدامه في الشبكة في 15 مايو 2019.

ويوفر "إيجار" الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى خدمات الدعم والمساعدة من خلال قنوات تواصل متعددة "هاتفية وإلكترونية".

وتلقى برنامج إيجار العديد من ردود الأفعال الإيجابية خلال فترة الإطلاق الأولية لعقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري، وطالبت تلك الردود بإضافة العقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية إلى شبكة إيجار الإلكترونية.

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