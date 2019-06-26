أرامكو و"إس.أويل" الكورية توقعان مذكرة لإنشاء وحدة تكسير بـ6مليارات دولار

الرياض – مباشر: قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر حفل تدشين مجمع تطوير مخلفات التكرير، ومجمع إنتاج مشتقات الأوليفينات.

وحضر حفل التدشين، رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية، سونج يونمو.

وأضافت أرامكو، في بيان لها، أن حفل التدشين تضمن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس-أويل للتعاون في تأسيس مشروع وحدة التكسير بالبخار وإنتاج مشتقات الأوليفينات بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار بحلول عام 2024.

وبينت أرامكو، أن وحدة التكسير بالبخار الجديدة والعالمية المستوى ستنتج الإيثيلين ومنتجات كيميائية أساسية أخرى مشتقة، من النفتا ومخلفات الغازات في أعمال المصفاة.

وأكدت أرامكو، أن الاتفاقية تدعم خطتها لتوسيع مجالات أعمالها عالميا خلال العقد القادم.

وتشمل الاتفاقية تطبيق تقنية أرامكو السعودية الخاصة بالتحويل الحراري للنفط الخام إلى كيميائيات، وهو الأمر الذي سيحول تركيز شركة إس أويل من النفط إلى الكيميائيات ويعزز مكانتها في سوق الطاقة في المستقبل.

وتمتلك شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في.، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، حصة كبيرة في مصفاة إس أويل التي تُعد ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية.

وتتضمن المرافق الجديدة بمشروع توسعة المصفاة أحدث التقنيات المستخدمة في أعمال التكرير، والتي زادت حصة إس أويل من 8 بالمائة إلى 13 بالمائة من تصنيع المنتجات البتروكيميائية عالية القيمة مثل البروبيلين والبنزين.

ومن جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن مشروع المجمع الجديد للتكرير والكيميائيات في شركة إس أويل يشكل لحظة تاريخية للشركة، كما أنه علامة فارقة بالنسبة لمشاريع أرامكو السعودية في مجال التكامل.

وأضاف أمين حسن الناصر، أن أرامكو عندما بدأت استثماراتها فيها في عام 1991 بالمصفاة كانت الطاقة التكريرية لمصفاتها تبلغ 90 ألف برميل في اليوم فقط آنذاك، وفي العام الماضي بلغت هذه الطاقة 669 ألف برميل في اليوم.

وأوضح الناصر، أنه خلال تلك الفترة ارتفعت الإيرادات 31 ضعفا، قائلا: "ولذلك، فإننا نعتبر إس أويل نموذجا لاستثماراتنا الناجحة وشراكاتنا الأخرى في قطاع التكرير".

وأكد الناصر، أن كلًا من أرامكو السعودية وإس أويل لا تملكان تاريخا مشرفا وواقعا مزدهرا فحسب، بل إن الدلائل تشير إلى أن أعظم النجاحات ستتحقق في المستقبل، بما في ذلك مشروع تحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات والذي يتوافق مع الهدف المنشود نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز القوة الاستثمارية للمملكة.

وتم التوقيع على اتفاقية بشأنه بحضور الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

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