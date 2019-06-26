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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تراجع النفط لـ30دولاراً حال تخفيض الصين قيمة اليوان

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"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تراجع النفط لـ30دولاراً حال تخفيض الصين قيمة اليوان "بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تراجع النفط لـ30دولاراً حال تخفيض الصين قيمة اليوان

مباشر: يرى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن مزيداً من التدهور في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في مجموعة من الأحداث التي قد تؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر النفط بأكثر من 50 بالمائة.

وقال فرانيسيكو بلانش رئيس السلع العالمية في المصرف الأمريكي وذلك في تصريحات لوكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء إن قضية التجارة وإيران أصبحوا قضية واحدة، وذلك سينتهي به المطاف إلى جعل النفط عند مستوى 30 دولار للبرميل سيناريو محتمل.

وأوضح محلل "بنك أوف أمريكا" أن الرئيس دونالد يمكن أن يقرر رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية المتبقية بقيمة 300 مليار دولار، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني في اجتماعات قمة الـ20.

وتابع بلانش: "قد يتسبب ذلك في دفع السلطات الصينية لجعل اليوان أضعف وجعل النفط المقوم بالدولار أغلى لدى أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقف نمو الطلب العالمي".

وأضاف بلانش: بكين يمكن أيضاً أن تتجاهل العقوبات الأمريكية ضد إيران وتستأنف واردات الخام من هناك.. يمكن أن تحصل على 2 مليون برميل نفط إضافي من إيران وينخفض الطلب..أين تعتقد أن الأسعار يمكنها أن تتجه؟".

ويتوقع "بنك أوف أمريكا" في الوقت الحالي أن يبلغ سعر خامي "برنت" و"نايمكس" مستوى 63 و56 دولار للبرميل على الترتيب في النصف الثاني من العام الجاري.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.3 بالمائة إلى 65.90  دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.8 بالمائة عند 58.87 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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