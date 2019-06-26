"المتقدمة" يتصدر الارتفاعات بأعلى مكاسب يومية في 8 أشهر

الرياض- مباشر: ارتفع سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأربعاء، ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة، بأعلى مكاسب يومية في 8 أشهر.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنحو 4.17 بالمائة الى مستوى 63.3 ريالاً ليقفز بأكبر وتيرة يومية منذ أكتوبر / تشرين الأول 2018.

وتأتي ارتفاعات السهم في أعقاب الاعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركة كورية لتطوير مشروعات بالسعودية لتطوير مشروعات بالسعودية.

وارتفع في تلك الأثناء قطاع المواد الأساسية بنحو 0.58 بالمائة من خلال صعود 27 سهما فيما تراجع 12 سهما آخرين، بعد التداول على9.250 مليون سهم وبقيمة 361.688 مليون ريال سعودي.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي "تاسي" مكاسب بنسبة 0.35 بالمائة الى مستوى 8679.73 نقطة ليربح من خلالها 29.37 نقطة، بعد التداول على 43.506 مليون سهم وبقيمة 1.008 مليار ريال موزعين على 33944 ألف صفقة.

وتصدّر سهم "المتقدمة" التداولات من حيث السيولة، بقيمة تداول بلغت 146.912 مليون ريال ليقتنص نحو 16.5بالمائة من اجمالي سيولة سوق الأسهم السعودية والبالغة نحو 850.838 مليون ريال في هذه الأثناء.

وقالت الشركة، في إفصاحات على "تداول" صباح اليوم، إن المذكرة الأولى تتضمن تطوير مشروع لمعالجة غاز البروبان، ومعالجة البروبيلين، بمدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال).

وتضمنت المذكرة الثانية، تطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية 40 مليون دولار (150 مليون ريال).

أما المذكرة الثالثة، فتضمنت إجراء دراسة جدوى مفصلة لإنشاء وحدة تكسير اللقيم المختلط أو السوائل بأحدث التقنيات العالمية إضافة إلى إنتاج منتجات تحويلية بالسعودية.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء كذلك عن تسلم الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، التابعة لها، موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، إلى كوريا الجنوبية، في زيارة رسمية، وكان رئيس الجمهورية، مون جاي إن على رأس مستقبليه.

وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة خليفة الملحم، في وقت سابق أن تكون نتائج الشركة جيدة في الربع الثاني من 2019، على الرغم من وجود موسمية بأسعار اللقيم، مشيراَ إلى أن الوضع المالي للشركة قوي، وهو سوف يساعدها في عمليات التوسع التي تخطط لها.

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