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تقرير: واشنطن مستعدة لتأجيل تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين

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تقرير: واشنطن مستعدة لتأجيل تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين تقرير: واشنطن مستعدة لتأجيل تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة مستعدة لتعليق الجولة المقبلة من التعريفات الجمركية على سلع إضافية تأتي من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت أشخاص مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبرج" أمس الثلاثاء أن القرار الذي لايزال يخضع للتفكير من المحتمل أن يتم إعلانه بعد الاجتماع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني نهاية الأسبوع.

وأكدت المصادر التي لم تسمها الوكالة على أن الولايات المتحدة لن تقبل أي شروط إضافية بشأن التعريفات كجزء من إعادة فتح باب التفاوض، كما أنه من غير المتوقع أن تضم القمة بين دونالد وشي جين بينع اتفاق تجاري مفصل.

وتابعت: "الولايات المتحدة مستعدة لتأخير التعريفات الجديدة في الوقت الحالي لأن بكين لم توافق على الاجتماع بخلاف ذلك".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس الصين على هامش اجتماعات قمة الـ20 في اليابان يوم السبت المقبل لبحث المسائل التجارية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن الهدف من اللقاء هو خلق مسار من أجل اتفاق تجاري، بعدما توقفت المحادثات في الشهر الماضي.

وأوضحت أحد المصادر أنه بالرغم أن كل جانب يرغب في تأمين امتيازات كبيرة من الجانب الآخر إلا أن الطرفين وافقوا على وقف تصريحات الند للند واستهداف هدنة قد تهدئ الأسواق المالية، في حين يستأنف الجانبين المحادثات.

مباشر (اقتصاد)

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