إنفوجرافيك.. السعودية وكوريا الجنوبية.. علاقات اقتصادية شاملة

الرياض- مباشر: ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية بنسبة 22.4 بالمائة خلال 2018، إلى 30.2 مليار دولار.

وأصدر مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية، إنفوجرافيك يوضح العلاقات الاقتصادية بين البلدين كالتالي:

وجاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جمهورية كوريا الجنوبية مساء أمس الثلاثاء.

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