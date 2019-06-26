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صفقتان خاصتان على "جدوى ريت السعودية" بأقل من سعر التداول

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صفقتان خاصتان على "جدوى ريت السعودية" بأقل من سعر التداول صفقتان خاصتان على "جدوى ريت السعودية" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقتين خاصتين، على صندوق جدوى ريت السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 91.85 مليون ريال، من خلال 11 ألف وحدة.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ الصفقتين عند مستوى 8.35 ريال؛ وهو أقل من سعر تداول الصندوق خلال الجلسة.

وتم تداول صندوق جدوى ريت السعودية خلال جلسة الأربعاء، بين مستويات 9 ريالات و8.92 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر حتى هذه اللحظات.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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صفقتان خاصتان على "جدوى ريت السعودية" بأقل من سعر التداول

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