مسح..8 مليارات دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ2019

السيد جمال:

الرياض – مباشر: توجه ولي العهد السعودي وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إلى كوريا الجنوبية في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الكوري مون جيه - إن.

وتعد المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين 30.294 مليار ريال (8.078 مليار دولار) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2019؛ وفقاً لحسابات "مباشر".

وبلغ إجمالي صادرات السعودية – البترولية وغير البترولية - إلى كوريا الجنوبية 26.008 مليار ريال (6.94 مليار دولار) خلال تلك الفترة؛ وفقاً لبيانات رسمية اطلع عليها "مباشر"، لتعد رابع أكبر وجهة للصادرات السلعية السعودية في العام الجاري؛ بعد الصين والهند واليابان.

وسجلت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية لكوريا الجنوبية 1.419 مليار ريال (378.51 مليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، مقابل 1.704 مليار ريال (454.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2018، بانخفاض نسبته 16.7 بالمائة.

وبلغت قيمة واردات السعودية من كوريا الجنوبية 4.286 مليار ريال (1.14 مليار دولار) خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 6.329 مليار ريال (1.687 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018، بتراجع نسبته 32.3 بالمائة.

وسجلت السعودية فائضاً بالميزان التجاري بقيمة 21.722 مليار ريال (5.792 مليار دولار) مع كوريا الجنوبية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية 113.787 مليار ريال (30.343 مليار دولار) في عام 2018، مقارنة بـ 93.765 مليار ريال (25.004 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 21.35 بالمائة، وبزيادة قيمتها 20.022 مليار ريال (5.34 مليار دولار).

وارتفعت صادرات السعودية لكوريا الجنوبية 31.8 بالمائة في عام 2018؛ إلى 97.592 مليار ريال (26.02 مليار ريال)، مقابل 74.027 مليار ريال (19.74 مليار دولار) في عام 2017.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الواردات 17.9 بالمائة في العام الماضي على أساس سنوي؛ إلى 16.195 مليار ريال (4.319 مليار دولار)، مقارنة بـ 19.738 مليار ريال (5.26 مليار دولار) في العام السابق.

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