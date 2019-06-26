ولي العهد السعودي:"لدينا تجربة رائعة مع كوريا الجنوبية نريد تكرارها"

الرياض- مباشر: قال ولي العهد السعودي، إن المملكة تعلم بوجود إمكانيات هائلة وشراكة بين البلدين غير مستغلة وفرص لزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على هامش زيارته لجمهورية كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بحسب ماجاء على موقع وزارة الخارجية السعودية على "تويتر": "المملكة لديها تجربة رائعة جدا مع كوريا الجنوبية في السابق ونريد أن نكررها بشكل أكبر وأفضل لمصلحة بلدينا".

وأوضح أن المملكة تعمل على تطوير القدرات الدفاعية وتحقيق ازدهار اقتصادي من خلال البناء المشترك للصناعات وتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة بين الشعبين.

وتابع خلال لقاؤه برئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي بأضاف: تمثل شراكتنا الاستراتيجية فرصة لتحقيق قيمة مضافة للبلدين لدعم وتنمية القدرات والتعاون حيث يتمتع بلدانا بشراكة استراتيجية في العديد من مجالات التعاون منها السياسية والأمنية والدفاع والاقتصاد والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية بنسبة 22.4 بالمائة خلال 2018، إلى 30.2 مليار دولار.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية وضعت خطة لتحول تاريخي وهي رؤية المملكة 2030، حيث تغطي هذه الخطوة الطموحة ثلاث ركائز، اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، ووطن طموح، مشيرا إلى أن المملكة تتطلع من خلال هذه الرؤية، أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ورابط بين قارات العالم.

ولفت إلى تطور الجمهورية الكورية في الخطة الخمسية 2017 - 2022، مشيراً إلى فرص التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا من خلال التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين في مجالات الطاقة وصناعة السيارات والاتصالات وتقنيات الجيل الخامس والصحة والتعاون في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية.

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