"المتقدمة" توقع 3 مذكرات مع شركة كورية لتطوير مشروعات بالسعودية

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن توقيع 3 مذكرات تفاهم، بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (AGIC)، التابعة لها، وشركة إس كي غاز المحدودة، التابعة لمجموعة إس كي بكوريا الجنوبية.

ووفقا لما تم نشره على "تداول" اليوم الأربعاء، تضمنت المذكرة الأولى، تطوير مشروع لمعالجة غاز البروبان، ومعالجة البروبيلين، بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت الشركة إن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال)، بطاقة تبلغ 750 ألف طن سنويا لكل من المصنعين.

وتوقعت أن ينتج هذا المشروع درجات من البولي بروبيلين ذات قيمة مضافة لإنتاج مركبات من البولي بروبيلين المستخدمة في صناعة السيارات، إضافة لإنتاج درجات متخصصة أخرى يتم استيرادها حالياً إلى السعودية.

وتضمنت المذكرة الثانية، تطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون دولار (150 مليون ريال) لإنتاج مركبات البولي بروبيلين، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا لتغطية نطاق واسع من التطبيقات بما في ذلك قطاع مستلزمات السيارات.

أما المذكرة الثالثة، فتضمنت إجراء دراسة جدوى مفصلة لإنشاء وحدة تكسير اللقيم المختلط أو السوائل بأحدث التقنيات العالمية إضافة إلى إنتاج منتجات تحويلية بالسعودية.

وأشارت إلى أن الدراسة تشمل التقييم الفني للتقنيات الجديدة والتقليدية ودراسة مفصلة لأسواق المنتجات المحتملة وتقدير تكلفة المشروع وتطوير النموذج المالي.

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اليوم الأربعاء، عن تسلم الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، التابعة لها، موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، إلى كوريا الجنوبية، في زيارة رسمية، وكان رئيس الجمهورية، مون جاي إن على رأس مستقبليه.

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