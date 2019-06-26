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"البيتكوين" ترتفع أعلى 12ألف دولار لأول مرة منذ يناير 2018

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مباشر: واصلت عملة "البيتكوين" الإلكترونية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفعت أعلى 12 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2018.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت "البيتكوين" بنحو 11.3 بالمائة إلى 12603.7 دولار، وذلك بعد أن تجاوزت مستوى 12.8 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة.

ومنذ بداية العام الجاري سجلت عملة "البيتكوين" مكاسب بنحو 171.4 بالمائة، حيث وصلت قيمتها السوقية في الوقت الحالي عند 224.2 مليار دولار.

أداء البيتكوين منذ بداية العام

أما على صعيد باقي العملات الإلكترونية، ارتفعت "الإيثريوم" بنحو 5.7 بالمائة إلى 331.1 دولار، فيما زادت عملة "الريبل" بنسبة 1.2 بالمائة عند 0.473572 دولار.

وصعدت عملة "بيتكوين كاش" بنحو 2.1 بالمائة مُسجلة 489.12 دولار.

وفيما هبطت عملة "الليتكوين" بنسبة 0.3 بالمائة عند 135.2 دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية، فارتفعت إلى 362.5 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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