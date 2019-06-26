30 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية

الرياض ـ مباشر: ارتفع التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية بنسبة 21 بالمائة في عام 2018، ليصل إلى 30 مليار دولار، وشكلت صادرات المملكة غير النفطية لكوريا 56 بالمائة.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية أكثر من 78 بالمائة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

ووتعد كوريا الجنوبية، بحسب الوكالة أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتأتي ضمن المراتب العشر الأولى استيرادًا وتصديرًا من المملكة وإليها.

وأشارت الوكالة إلى أنه يوجد 120 مشروعا سعوديا كوريا مشتركا بقيمة تقترب من المليار دولار، منها 20 بالمائة مشاريع صناعية.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء إلى كوريا الجنوبية، في زيارة رسمية، وكان رئيس الجمهورية، مون جاي إن على رأس مستقبليه.

وتوجد لجنة سعودية كورية مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، بحسب الوكالة السعودية، ترأس وزارة الاقتصاد والتخطيط الجانب السعودي منها، وهي لجنة نشطة تعقد اجتماعاتها بصفة سنوية تقريبًا بالتناوب بين البلدين.

ويوجد مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وبحث سبل التعاون المشترك والاستثمار بين رجال الأعمال في كلا البلدين.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لتبلغ 20 بالمائة كحد أدنى بنهاية 2020م، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة 3 مرات عنما هو قائم حاليا.

وشهدت العلاقات بين المملكة وجمهورية كوريا نموا ملحوظًا خلال الخمسة عقود الماضية، كما تطورت من خلال المشاريع العملاقة التي نفذتها الشركات الكورية في المملكة منذ السبعينيات من القرن الماضي.

وأبرمت المملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية والكورية.

وعززت القمة السعودية الكورية التي عقدت في الرياض عام 2015م، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، مسيرة العلاقات بين البلدين التي تركزت في بدايتها على المجالات الاقتصادية الخاصة بقطاعي النفط والإنشاءات.

وأعطى المنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين المملكة وكوريا المنعقد عام 2014م، بعدًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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