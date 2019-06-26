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بعد محاولة الانقلاب الفاشلة... السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

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بعد محاولة الانقلاب الفاشلة... السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة... السعودية تحذر مواطنيها في إثيوبيا

وقالت السفارة في بيان لها: "نظرا للأحداث الأمنية الأخيرة في إثيوبيا فإن السفارة في أديس أبابا تنصح جميع المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى"، بحسب صحيفة "المدينة" .

​وشيعت، الثلاثاء، جنازة رئيس أركان الجيش الإثيوبي سياري ميكونين، وقائد العمليات اللوجستية المتقاعد، الجنرال جزاي ابرا، اللذين تم اغتيالهما، السبت الماضي، في منزل، رئيس الأركان بأديس أبابا من قبل حارسه الشخصي، وذلك أثناء محاولة انقلاب فاشلة قادها الجنرال أسامنيو سيجي، رئيس جهاز الأمن في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا.

وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، للصحفيين إن "فرقة اغتيال بقيادة رئيس الأمن في أمهرة، أسامينو تسيج، اقتحمت اجتماعا السبت، مما أدى إلى إصابة الرئيس الإقليمي أمباتشو ميكونين ومسؤول كبير آخر توفيا متأثرين بجراحهما".

وأعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الأحد الماضي، إن حكومته أحبطت محاولة انقلاب في منطقة خارج العاصمة أديس أبابا، مشيرا إلى أنها كانت بقيادة مسؤول عسكري رفيع المستوى وآخرون داخل الجيش.

SputnikNews

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