تعليق قوي من أبو تريكة على ’’صفقة القرن‘‘

كتب: ضياء السقا

علق نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق محمد أبو تريكة، على مؤتمر البحرين الذي انعقد، الثلاثاء، في المنامة، والذي طرحت فيه الولايات المتحدة ما عرف بـ"صفقة القرن" في إطار المساعي الأمريكية الجديدة لتسوية القضية الفلسطينية.

وقال تريكة، عبر حسابه الرسمي بتويتر: "صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة ...شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد ..تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبري ..مقدساتنا ليست للبيع".

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ووسط شكوك كبيرة وعميقة حول احتمالات النجاح، عقدت إدارة ترامب مؤتمراً دولياً، الثلاثاء، للترويج لخطة دعم اقتصادي تعرف بـ"صفقة القرن" بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين.

وانطلقت ورشة العمل في البحرين بقيادة صهر الرئيس دونالد ترامب والمستشار البارز ، جاريد كوشنر والذي ألقى كلمة أمام بعض وزراء المالية العرب ورؤساء المنظمات المالية الدولية وأعمال القطاع الخاص. المديرين التنفيذيين والمستثمرين من عشرات الدول.

لكن المشاركين لا يشملون الوفود الرسمية الإسرائيلية أو الفلسطينية ، ولا يرأس وفود العديد من الدول وزراء في مجلس الوزراء.

رفض فلسطيني

رفض الفلسطينيون الاقتراح الذي يهدف خلال 10 سنوات إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة ، وخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة في الضفة الغربية ، وفي غزة وبين المجتمعات الفلسطينية في مصر والأردن ولبنان - لأنه لا يتضمن أفقًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنحهم الاستقلال. يقول المسؤولون الأمريكيون إن الجزء السياسي من الخطة التي أطلق عليها ترامب "صفقة القرن" التي تتناول مثل هذه القضايا الشائكة قد لا يتم إطلاقه حتى الخريف.

وبدون تقديم مقترحات بشأن الحدود ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين ، يقول الفلسطينيون إن الخطة الاقتصادية لا معنى لها وينظمون احتجاجات ضد ورشة "السلام إلى الازدهار".

دعا الفلسطينيون في غزة إلى إضراب عام ، حيث أغلقت المتاجر والمؤسسات العامة احتجاجًا على الاجتماع ، وحمل المتظاهرون في الضفة الغربية تابوتًا عملاقًا يحمل عنوان "ورشة البحرين" وعلامات كتب عليها "صفقة القرن محكوم عليها".

إلى جانب معارضة المستفيدين المستهدفين من الاقتراح ، تعرضت الخطة لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين السابقين وعمال الإغاثة وغيرهم من المشاركين في جهود صنع السلام الماضية لكونها غير واقعية وتفتقر إلى أي وصف واضح لمن سيدفع ثمنها.

يرى ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن هناك حاجة إلى مقاربة جديدة على وجه التحديد لأن الجهود السابقة قد فشلت. لاحظوا أن رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيحضرون ويتحدثون في هذا الحدث ، وكذلك سيحضر رئيس FIFA والاتحاد الدولي لكرة القدم ومديري العديد من صناديق الاستثمار الكبيرة.

ومع ذلك ، فقد خفت حدة الحماس بسبب رفض إدارة ترامب تأييد إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ، "حل الدولتين" الذي ظل ينظر إليه دولياً منذ فترة طويلة باعتباره الطريق الوحيد القابل للتطبيق إلى سلام دائم .

قطع الفلسطينيون العلاقات مع البيت الأبيض بعد أن اعترف ترامب بالقدس المتنازع عليها كعاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 ، ويقولون إنهم لن يقبلوا اقتراح السلام من الإدارة التي يرون أنها منحازة بشكل ميؤوس منه تجاه إسرائيل. أشار فريق ترامب الشرق الأوسط مؤخراً إلى أنه سيقبل ضم إسرائيل إلى أجزاء من الضفة الغربية ، معقل أي دولة فلسطينية ، مما يعمق الشكوك الفلسطينية.

حتى الوفود العربية التي حضرت الاجتماع في البحرين صغت مشاركتها بتأكيدات جديدة لدعم قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف.

وقالت المملكة العربية السعودية ، وهي واحدة من الدول العربية القليلة التي سترسل وزير خارجيتها إلى هذا الحدث ، إنها لا تزال ملتزمة تحقيقاً لهذه الغاية بدولة قائمة على الحدود التي كانت قائمة قبل الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.

وقالت الحكومة السعودية في بيان "المملكة تؤكد موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية وحلها وفقا لمبادرة السلام العربية التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية." .

مصر والأردن ، الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاقات سلام مع إسرائيل ، لا يرسلان سوى ممثلين من المستوى المتوسط ​​إلى البحرين ، وقالا إنهما لن يتخليان عن مطالبهما بإقامة دولة فلسطينية.

في حفل استضافه رئيس إسرائيل بمناسبة مرور 40 عامًا على السلام المصري الإسرائيلي ، قال سفير مصر في إسرائيل ، خالد عزمي ، إن "رؤية بلاده ، ولا تزال ، قائمة على أساس الدولة الكاملة والأمن للجميع في المنطقة."

وقال "الهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال المفاوضات بين الطرفين هو هدف قائم على العدالة والحقوق المشروعة والرغبة المتبادلة في التعايش في دولتين مستقلتين مجاورتين تعيشان في سلام وأمن."

يشارك المغرب أيضًا في ورشة البحرين ، لكن وزارة الخارجية تأهلت للمشاركة من خلال الإشارة إلى وفدها الذي يرأسه أحد أعضاء وزارة المالية ، وقال في بيان "الموقف الثابت وغير المتغير للمملكة المغربية ، ( هو) لصالح حل الدولتين ، العيش جنبا إلى جنب في سلام واستقرار ".

تعرضت البحرين ، التي تربطها صلات وثيقة بالسعوديين ، بانتقادات لاستضافتها المؤتمر وقيدت بشدة عدد الصحفيين المسموح لهم بتغطيته. لقد دافعت عن قرارها بالقول إن هدفها الوحيد هو دعم "الشعب الفلسطيني الشقيق".