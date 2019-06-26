أخبار عاجلة

الرئيس العراقي: لا نريد حربا في المنطقة وأمن السعودية هو من أمن الجميع -
سعودي يتحدث إلى التلفزيون الإسرائيلي... لهذا السبب أحب العبرية -
تقرير: واشنطن مستعدة لتأجيل تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين -
"بنك.أوف.أمريكا"يتوقع تراجع النفط لـ 30دولار حال تخفيض الصين قيمة اليوان -
إنفوجرافيك.. السعودية وكوريا الجنوبية.. علاقات اقتصادية شاملة -
صفقتان خاصتان على "جدوى ريت السعودية" بأقل من سعر التداول -
مسح..8 مليارات دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ2019 -
30 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية بـ2018 -
آبي يتحدث عن السعودية ويؤكد أن الهجمات على السفن في الخليج تهديد للسلام -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26-6-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الرئيس العراقي: نرفض الحرب على إيران

Google+ Print

وقال صالح، في لقاء مع "سي إن إن" الأمريكية، إن بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها بما فيها إيران.

© REUTERS / Annegret Hilse

وعلق الرئيس العراقي على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ، الأخيرة لقناة "سي بي إس" بأنه يرغب في إبقاء قاعدة أمريكية في العراق لأنه "يريد مراقبة إيران"، قائلا "حينها أصدرنا بيانا بوضوح في العراقية بأن القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية بغرض حصري هو قتال داعش ولا نريد لأراضينا أن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من جيراننا بما فيهم إيران، وهذا بالتأكيد ليس جزءا من الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة".

وتابع صالح: "صدام حسين كان ديكتاتورا فريدا واقترف جرائم تطهير عرقي وانخرط في أعمال عدائية عبر المنطقة ومثل خطرا مباشرا على شعبه وجيلي عاصر ذلك، العراقيون كانوا يتوقون لتغيير حقيقي، بالنسبة للديناميكيات داخل إيران فهي تعود للشعب الإيراني".

وأضاف: "بالنسبة للعام 2003 وصدام حسين أعتقد أنه كان حالة خاصة في التاريخ ولكن الأمور المتشابهة هي كالآتي: من السهل البدء بحرب ولكن من الصعب جدا إنهاء الحرب".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
فيديكس تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب مهمة مستحيلة

فيديكس تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب مهمة مستحيلة

اختيار المتحدثة باسم ميلانيا ترامب سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض

اختيار المتحدثة باسم ميلانيا ترامب سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض

ترامب يشكر نفسه مع اتجاه"وول ستريت" لمكاسب قياسية خلال يونيو

ترامب يشكر نفسه مع اتجاه"وول ستريت" لمكاسب قياسية خلال يونيو

البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية

البيت الأبيض: ترامب يبحث التهديدات الإيرانية مع ولي عهد السعودية