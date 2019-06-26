تراجع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تقليص احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض الفائدة، ووسط ترقب الاجتماع الذي سيجمع بين رئيسا الصين والولايات المتحدة في نهاية الأسبوع.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 382.3 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 12210.8 نقطة.

وفيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.1 بالمائة عند 5507.3 نقطة، بينما استقر مؤشر "فوتسي" عند 7418.4 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم القطاعات في الدقائق الأولى للتداولات، حيث قاد قطاع الرعاية الصحية الخسائر بنحو 0.6 بالمائة، فيما ارتفع قطاع النفط والجاز بنسبة 0.4 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1370 دولار.

وصرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بأن البنك يقوم بتقييم ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة نظراً لحالات عدم اليقين الاقتصادي.

وتابع باول أن العديد من المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يحكمون على أن سياسة التكيّف إلى حد ما قد تعززت.

وفي سياق منفصل، تترقب الأسواق اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني في اليابان في نهاية الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات قمة الـ20، وسط ترقب ما إذا كانت الاجتماعات ستسفر عن اتفاق تجاري أم لا.