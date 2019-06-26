الأمير محمد بن سلمان يدشن توسعة مصفاة "إس.أويل" الكورية..اليوم

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيدشن توسعة مصفاة النفط "إس-أويل" بقيمة 4.2 مليار دولار.

وأضاف أمين الناصر، وفقا لـ"العربية"، أن المصفاة تعد ثالث أكبر مصافي نفط كورية، والتي تملكها بالكامل شركة "أرامكو"، مبينا أن المرحلة الثانية من توسعة المصفاة ستحول الزيت الخام مباشرة إلى مواد كيميائية.

وقالت إس-أويل، في فبراير/شباط 2019، إنها وقعت عقدا لبيع ما قيمته الإجمالية 2.61 تريليون وون (2.32 مليار دولار) من المنتجات النفطية المكررة إلى ذراع التجارة لشركة أرامكو السعودية.

وأوضحت إس-أويل، أنها ستورد ما يصل إلى 17 مليون برميل من الديزل وحتى 13 مليون برميل من النفتا وما يصل إلى 12 مليون برميل من وقود الطائرات إلى أرامكو التجارية سنغافورة بموجب العقد الساري بين أول يناير كانون الثاني والحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول 2019.

وقالت شركة "أرامكو كوريا"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس لأرامكو السعودية زار مصنع شركة "إس-أويل" في مدينة أولسان؛ قبل مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في حفل الانتهاء من إنشاء مجمع البتروكيماويات لشركة "إس-أويل" المقرر إقامته اليوم الأربعاء.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

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