هبوط "نيكي" الياباني بالختام بعد تصريحات مسئولي الفيدرالي



مباشر: انخفض مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تصريحات مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالرغم من مكاسب قطاع الرقائق.

وفي نهاية الجلسة انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 بالمائة إلى 21086.6 نقطة.

كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.6 بالمائة عند 1534.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 107.44 ين.

وصرح جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بأنه لا يدعم خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز المقبل.

وأضاف: "لا أعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ إجراءات قوية بشأن الفائدة، ولكنني أفضل أن يتم خفضها بمقدار 25 نقطة أساس".

وتلقت أسهم شركات الرقائق دعماً من إعلان شركة "مايكرون تكنولوجي" أنها استأنفت إرسال الشحنات إلى شركة "هواوي"، ولاتزال تتوقع تعافي الطلب على شحناتها مع نهاية العام الجاري.

وارتفع سهم "طوكيو إليكترون" بنحو 2.2 بالمائة، فيما زاد سهم "أدفانست" بنسبة 3.5 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر انخفض سهم "هوندا" بنحو 1.3 بالمائة، فيما تراجع سهم "دايكن إنداستوريز" بنسبة 1.1 بالمائة، أما سهم "كانون" فهبط بنحو 2.6 بالمائة.