هيئة الاستثمار السعودية توقع مذكرات تفاهم مع 10 شركات كورية

الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرات تفاهم مع 10 شركات كورية جنوبية؛ لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وقالت الهيئة، خلال مؤتمر الشراكة الكورية-السعودية الذي تنظمه الهيئة السعودية مع الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار(كوترا) اليوم في سيئول، إنها ستفتح مكتبها في كوريا الجنوبية خلال العام المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وجاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى جمهورية كوريا الجنوبية مساء أمس الثلاثاء.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، إن توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين سيمكن الشركات الكورية الجنوبية من توسيع أعمالها إلى السعودية التي هي واحدة من الدول الأعضاء لقمة مجموعة العشرين.

وأضاف إبراهيم العمر، أنها ستمكن الجانب السعودي من حصوله على تقنيات الشركات الكورية الجنوبية وجذب الاستثمارات.

ووقع البلدان على مذكرات التفاهم في المجالات؛ مثل المال ووسائل الإعلام والصناعة التحويلية والبتروكيمياويات والطاقة المتجددة، فضلا عن صدور التراخيص التي تمنح الشركات الكورية الجنوبية إنشاء شركات تابعة لها في السعودية.

ووقعت كوريا الجنوبية والسعودية على 15 مذكرة تفاهم بين 8 وحدات من الجهات الحكومية السعودية والشركات السعودية؛ مثل وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتم التوقيع مع 10 وحدات من الجهات الحكومية الكورية والشركات الكورية على رأسها مستشفى بوندانغ لجامعة سيئول الوطنية، والبنك الصناعي الكوري.

ويبلغ عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في السعودية 118 شركة، بحسب الوكالة.

ومن جانبه، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية لقطاع جذب وتطوير الاستثمار، إن الهيئة ستفتح مكتب تحقيق الرؤية لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في غضون الربع الأول من العام القادم.

وأضاف سلطان مفتي، أن المكتب سيبحث عن سبل التعاون المتنوعة بين البلدين من خلال حشد الجهود من أكثر من 30 جهة من البلدين مثل كوترا.

ولفت مفتي، إلى أن السعودية ستشهد تغييرات كثيرة في مجال الطاقة مثل تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في العشر سنوات المقبلة.

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