"المتقدمة" تحصل على الموافقة بتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن تسلم الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، التابعة لها، موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إنها حصلت على موافقة الوزارة، أمس الثلاثاء، على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع لمعالجة غاز البروبان ومصنع لمعالجة البروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية.

وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية ستبلغ 750 ألف طن سنويا لكل من المصنعين.

وقالت إن التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي (6.75 مليار ريال سعودي)، مع جدول لبداية التشغيل في النصف الثاني من عام 2024م.

وتابعت: "طبقاً لخطاب التخصيص، فإن مجمل المشروع يتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مصنع لإنتاج مركبات البولي برويلين، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويا لمقابلة جزء من الطلب المتوقع في صناعة مستلزمات السيارات في السعودية".

وأوضحت الشركة أن جزءًا من البروبيلين المنتج من مصنع البروبيلين سيتم إستخدامه أيضاً لإنشاء مصنع لإنتاج الآيسوبروبانول بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف طن في السنة.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل من مصنعي إنتاج مركبات البولي بروبيلين والآيسوبروبانول مبلغي 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي) و100 مليون دولار أمريكي (375 مليون ريال سعودي) على التوالي.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، مؤخرا على طلب الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بزيادة رأسمالها من 1.967 مليار ريال الى 2.164 مليار ريال سعودي، من خلال منح أسهم مجانية.

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