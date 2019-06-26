ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً من أدنى مستوى بـ3 أشهر

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء من أدنى مستوى في 3 أشهر، قبيل الكشف عن بيانات اقتصادية وبعد تصريحات مسئولي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1358 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة عند 107.47 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2670 دولار، كما صعدت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.07 بالمائة إلى 0.9762 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.253.

وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي صرح أمس بأن على الرغم من أن المزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي قد تبدأ في الظهور خلال البيانات الاقتصادية، إلا أن صانعي السياسة لا يعرفون إلى متى قد يستمر هذا الأمر ومدى خطورة ذلك.

وأكد باول على أن البنك لايزال يقيم ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة نظراً لحالات عدم اليقين الاقتصادي.

أما جيمس بولارد رئيس الفيدرالي في سانت لويس فصرح بأنه لا يدعم خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز المقبل.

وفي الأسبوع الماضي قرر المركزي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات عند مستوى يتراوح بين 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة.

وفي سياق منفصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من أن أي ضربة عسكرية من إيران لأي شيء تابع للولايات المتحدة سوف يُقابل بقوة عظيمة وساحقة.

وفيما أظهرت البيانات الاقتصادية أمس هبوط ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 21 شهراً خلال يونيو/حزيران الجاري عند 121.5 نقطة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات السلع المعمرة الأمريكية والميزان التجاري هناك.