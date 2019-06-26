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هبوط أسعار الذهب 18 دولار مع تراجع احتمالات خفض الفائدة

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هبوط أسعار الذهب 18 دولار مع تراجع احتمالات خفض الفائدة هبوط أسعار الذهب 18 دولار مع تراجع احتمالات خفض الفائدة

مباشر: انخفضت الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 18 دولار، مع تراجع احتمالات خفض المائدة وقبيل إعلان بيانات اقتصادية. 

وكان جيمس بولارد رئيس الفيدرالي في سانت لويس صرح أمس بأنه لا يدعم خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز المقبل.

وذكر بولارد: "بالنسبة للوضع الحالي لا أفضل خفض معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية في يوليو/ تموز المقبل..لا أعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ إجراءات قوية بشأن الفائدة".

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.30 دولار، إلى 1411.40 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3 بالمائة أو ما يعادل 18.10 دولار عند 1405.34 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.249.

ومن جانبه صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن المركزي الأمريكي يقيم الآن ما إذا كان سيتم خفض معدلات الفائدة نظراً لحالات عدم اليقين الاقتصادي.

وكان باول صرح في الأسبوع الماضي بأن هدف اللجنة هو الحفاظ على التوسع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام أدوات البنك حسب الحاجة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات السلع المعمرة الأمريكية والميزان التجاري هناك.

مباشر (اقتصاد)

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