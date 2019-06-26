الأرباح السنوية لـ"المراكز" ترتفع هامشياً بنهاية مارس 2019

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة المراكز العربية هامشياً بنسبة 2.25 بالمائة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، مقارنة بالعام السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 804.1 مليون ريال، مقابل 786.41 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في مارس / آذار 2018.

وقالت الشركة، إن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات، والذي نتج عن تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة.

وأشارت إلى أن التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير، ساهمت في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداء.

وقالت إن نسبة الإشغال ارتفعت بجميع المراكز التجارية في نهاية العام إلى 93.4% مقابل 92.6% في نهاية العام السابق.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، 22 مايو/أيار الماضي، إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات.

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