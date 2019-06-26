أرامكو السعودية توقع 12 اتفاقية مع كبرى شركات كوريا الجنوبية

الرياض – مباشر: وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، 12 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية.

وقالت أرامكو، في بيان لها، إن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار تعزيز المملكة علاقتها مع كوريا الجنوبية، وتوسيع رقعة أعمال أرامكو الدولية والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن كوريا الجنوبية تمثل عبر اقتصادها القوي والقائم على الابتكار وشركاتها الكبرى وسوق الطاقة المتطور فيها شريكا اقتصاديا واستراتيجيا مهما لنجاح أعمال أرامكو السعودية.

وأضاف أمين حسن الناصر، أن صادرات النفط السعودي والغاز المسال إلى كوريا تسهم في ازدهارها الاقتصادي.

وتابع الناصر: "ستسهم مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي وقعناها في سيؤل، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في دخول مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية التي بدورها تعزز استراتيجية أرامكو السعودية في النمو وتحقيق المزيد من التنوع والتكامل المنشود".

وأشار الناصر، إلى أن من أهم ما يميز هذه الاتفاقيات أنها تتضمن استثمارات مشتركة في البلدين.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات حيوية كالتكرير والكيميائيات وتخزين النفط، ومجالات توطين صناعة السفن والمحركات في المملكة، ومجالات التطوير التقني في استخدام وسائل النقل لطاقة الهيدروجين المشتقة من النفط الخام والغاز، وتطوير استخدام المواد غير المعدنية المرتبطة بالصناعات البتروكيميائية.

وأكد رئيس أرامكو، أن الاتفاقيات ستساهم كذلك في توفير خيارات طويلة الأمد لتسويق النفط الخام السعودي، وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمنتجات الكيميائية في هذه المنطقة المهمة.

وتعد الاتفاقيات جزء من استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأمد؛ لنمو وتنوع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وشملت الاتفاقيات عدة شركات كالتالي:

شركة هيونداي للصناعات الثقيلة

وقعت أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) اتفاقية؛ تهدف إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة.

وستمتلك أرامكو السعودية، بموجب هذه الشراكة، نسبة 55 بالمائة من المشروع المشترك، مقابل 30 بالمائة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) 15 بالمائة.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء السفن، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات.

وتم اتفاقية بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لزيادة حصة الملكية الأولية لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة.

وتم مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة الصناعات البحرية العالمية (المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ولامبريل، والبحري)؛ لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات مثل بناء السفن والنقل.

ووقعت أرامكو مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي للصناعات الثقيلة وشركة الصناعات البحرية العالمية لبحث جدوى الدخول في قطاع أعمال بناء السفن.

شركة هيونداي أويل بنك

وتم توقيع اتفاقية توريد النفط الخام العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل، واتفاقية توريد النفط الخام غير العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل من خلال شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية.

مجموعة هيونداي موتور

تم توقيع مذكرة التفاهم بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي موتور التعاون الاستراتيجي بين الشركتين لزيادة التوسع في الأعمال المرتبطة بالهيدروجين في الأسواق السعودية والكورية الجنوبية، ولبحث آفاق التعاون في مجال استخدام المواد غير المعدنية في مختلف القطاعات مثل قطاع صناعة السيارات.

شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن

ووقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن، والتي ستمكن أرامكو السعودية من بحث الفرص الجديدة لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

هايوسونق

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية ومجموعة هايوسونق؛ لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة.

وستسهم هذه الاتفاقية في توفير منصة للتعاون بين الشركتين في البحوث والتطوير، واستخدام تقنية ألياف الكربون.

شركة جي إس هولدنقز

ووقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة "جي إس هولدنقز" لإيجاد فرص استثمارية في المملكة.

شركة دايليم إندستريال

وأخيرا، تم مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و"دايليم إندستريال"؛ لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.

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