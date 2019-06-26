كوشنر : درسنا فرص عمل في الأردن وغيرها لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة

جى بي سي نيوز :- قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر خلال افتتاحه لورشة المنامة، إن "رؤية الازدهار من أجل السلام هي جزء من رؤية لتحقيق السلام".

وأضاف، في كلمته "كلنا نريد السلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين ونريد حرية العبادة للجميع"، لافتاً إلى أن "تحقيق النمو للشعب الفلسطيني مستحيل بدون حل سياسي عادل ومنصف".

وقال "تخيلوا مركزا نابضا بالاقتصاد في الضفة وغزة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة"، وفي اشارة إلى الفلسطينيين قال إن " ورشة المنامة هي لكم والرئيس ترمب لم يتخل عنكم".

وقال إن الغاية من الورشة تقديم مناخ يجذب المستثمرين لمنطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن المشروع المقدم ليس صفقة القرن بل هي فرصة القرن من أجل خلق فرص للشعب الفلسطيني – بحسب قوله - .

وقال "يمكننا أن نخلق فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة"، وأن الولايات المتحدة والرئيس ترمب ملتزمان بالتوصل إلى مستقبل أفضل للفلسطينيين وللشرق الأوسط برمته.

وبين أن الكثير من رجال الأعمال لم يحضروا ورشة البحرين لأن السلطة الفلسطينية طلبت منهم ذلك، بل والسلطات الفلسطينية منعتهم.

وتناول في كلمته مشاريع بينها " تطوير نظام توليد الكهرباء في الضفة الغربية"، وأنه يوجد خطط مفصلة هنا وسنخلق فرص عمل ونحسن الخدمات".

وأوضح أن الخطة ركزت على التعليم والنساء والشباب وهي نقاط أساسية تتضمنها خطة الاستثمار.

وقال إن القيادات الفلسطينية كانت دائما تلقي باللوم على إسرائيل لتبرير مشاكلها لذلك قررنا تعزيز الحوكمة.

وعن تمويل الخطة، قال "سوف نجمع الأموال ومن ثم نحدد سبل استثمارها ونريد نتائج ملموسة لها"، وأنها لن تقتصر على تحفيز فرص العمل في الضفة أو غزة فقط بل نريد بيئة إقليمية ملائمة.

وأشار إلى دراسة الخطة لفرص عمل في الأردن وغيرها لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة، مضيفاً بالقول: " نريد تحسين معيشة الناس وهو الهدف من وراء هذه الخطة".

واعتبر أن خطة السلام (صفقة القرن) ليست سوى خطوة أولى وأملنا أن تنال إعجاب الشعب الفلسطيني.