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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بشهر قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بشهر قبيل بيانات المخزونات الأمريكية أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى بشهر قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 2 بالمائة، قبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية وفي ترقب التطورات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 1.8 بالمائة إلى 66.21  دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 مايو/آيار الماضي.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.2 بالمائة عند 59.11 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنتاج والمخزونات عن الأسبوع الماضي.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس تراجع كبير في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حزيران بمقدار 7.5 مليون برميل عند 474.5 مليون برميل.

وشهد الأسبوع الجاري تطبيق الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد المرشد الأعلى لإيران آية الله على خامنئي، وذلك بعد أن أسقط صاروخ إيراني طائرة أمريكية في مضيق هرمز.

كما حذر من استخدام "القوة الساحقة" إذا قامت طهران بمهاجمة الولايات المتحدة.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول مثل الصين واليابان بتنفيذ مزيد من إجراءات حماية ناقلات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وتساءل ترامب "لماذا نحمي ممرات الشحن لدول أخرى على مدار سنوات عديدة دون الحصول على أي تعويض، فالصين تحصل على 91 بالمائة من نفطها من مضيق هرمز واليابان تحصل على 61 بالمائة".

مباشر (اقتصاد)

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