بالصور.. ولي العهد السعودي يصل كوريا الجنوبية في زيارة رسمية

الرياض ـ مباشر: أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى كوريا الجنوبية.

وكان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن على رأس مستقبلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى كوريا.

وذكر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وأفاد الديوان الملكي، أن الأمير محمد بن سلمان سيرأس بعد ذلك وفد المملكة السعودية في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي ستعقد في اليابان.

ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية، رياض أحمد المباركي، إن زيار ولي العهد، إلى كرويا الجنوبية "سيذكرها التاريخ وسيمتد أثرها لأجيال قادمة".

وأكد المباركي أن كل المؤشرات والأجواء تبشر بأنها ستكون زيارة ناجحة.

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