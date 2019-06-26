إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

1) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م .

4) الموافقة على تعيين السادة / مكتب المحاسبون المتحدون RSM – محاسبون ومراجعون قانونيون - من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه .

5) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

6) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو من خارج المجلس ، الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 06/01/2019م الى تاريخ 27/11/2021م وذلك بدلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل ،الأستاذ محمد عبدالرحمن صالح عطار، من عضوية لجنة المراجعة في 06/01/2019م على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 06/01/2019 ، ياتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة .