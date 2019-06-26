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تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لمشروع وحدة تكسير بالمملكة العربية السعودية

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تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لمشروع وحدة تكسير بالمملكة العربية السعودية تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لمشروع وحدة تكسير بالمملكة العربية السعودية
بند توضيح مقدمة يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم (المذكرة) بين كل من الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (AGIC)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، وشركة إس كي غاز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة إس كي بجمهورية كوريا الجنوبية، للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لإنشاء وحدة تكسير اللقيم المختلط أو السوائل بأحدث التقنيات العالمية إضافة إلى إنتاج منتجات تحويلية بالمملكة العربية . تاريخ توقيع المذكرة 1440-10-23 الموافق 2019-06-26 الجهة التي تم التوقيع معها 1- الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي

2- شركة إس كي غاز المحدودة

موضوع المذكرة توقيع مذكرة تفاهم للقيام بإجراء دراسة جدوى لمشروع وحدة تكسير. مدة المذكرة سنتان (2) من تاريخ توقيع هذه المذكرة أو إلى حين قيام الأطراف بتوقيع الاتفاقيات النهائية، أيهما يحين أولاً. أطراف ذات علاقة 1- الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي الأثر المالي ستستمر الشركة المتقدمة في الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه الدراسة المقترحة بما في ذلك الأثر المالي طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. معلومات اضافية تتضمن المذكرة المتطلبات الأساسية للقيام بإجراء دراسة الجدوى المفصلة بما في ذلك التقييم الفني للتقنيات الجديدة والتقليدية ودراسة مفصلة لأسواق المنتجات المحتملة وتقدير تكلفة المشروع وتطوير النموذج المالي.

مباشر (اقتصاد)

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