تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي برويلين بالمملكة العربية السعودية

بند توضيح مقدمة يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم (المذكرة) بين كل من الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (AGIC)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، وشركة إس كي غاز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة إس كي بجمهورية كوريا الجنوبية، لتطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المشروع). تاريخ توقيع المذكرة 1440-10-23 الموافق 2019-06-26 الجهة التي تم التوقيع معها 1- الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي

2- شركة إس كي غاز المحدودة

موضوع المذكرة توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية. مدة المذكرة سنتان (2) من تاريخ توقيع هذه المذكرة أو إلى حين قيام الأطراف بتوقيع الاتفاقيات النهائية، أيهما يحين أولاً. أطراف ذات علاقة 1- الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي الأثر المالي ستستمر الشركة المتقدمة في الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا المشروع المقترح بما في ذلك الأثر المالي طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. معلومات اضافية تقدر التكلفة الإجمالية الحالية للمشروع بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي) لإنتاج مركبات البولي بروبيلين، بطاقة إنتاجية تبلغ مائة ألف (100,000) طن في السنة لتغطية نطاق واسع من التطبيقات بما في ذلك قطاع مستلزمات السيارات.