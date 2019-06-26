تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية

بند توضيح مقدمة يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) أن تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم (المذكرة) بين كل من الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (AGIC)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، وشركة إس كي غاز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة إس كي بجمهورية كوريا الجنوبية، لتطوير مشروع لمعالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين) بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المشروع). تاريخ توقيع المذكرة 1440-10-23 الموافق 2019-06-26 الجهة التي تم التوقيع معها 1- الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي

2- شركة إس كي غاز المحدودة

موضوع المذكرة توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. مدة المذكرة سنتان (2) من تاريخ توقيع هذه المذكرة أو إلى حين قيام الأطراف بتوقيع الاتفاقيات النهائية، أيهما يحين أولاً. أطراف ذات علاقة 1- الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي الأثر المالي ستستمر الشركة المتقدمة في الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه المشاريع بما في ذلك الأثر المالي طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. معلومات اضافية تقدر التكلفة الإجمالية الحالية للمشروع بمبلغ 1.8 بليون دولار أمريكي (6.75 بليون ريال سعودي) وبطاقة تبلغ 750 ألف طن في السنة لإنتاج البروبيلين والبروبيلين لكل واحد من المصنعين.

من المتوقع أن ينتج هذا المشروع درجات من البولي بروبيلين ذات قيمة مضافة لإنتاج مركبات من البولي بروبيلين المستخدمة في صناعة السيارات، إضافة إلى إنتاج درجات متخصصة أخرى يتم إستيرادها حالياً إلى المملكة العربية السعودية.