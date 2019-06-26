تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية

تفاصيل الإعلان يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) أن تعلن أنه بتاريخ 25 من شهر يونيو 2019م تسلمت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وهي شركة تابعة للمتقدمة، موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع لمعالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومصنع لمعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين) بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ألف طن في السنة لكل منهما.

وحالياً تقدر التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين بحوالي 1.8 بليون دولار أمريكي (6.75 بليون ريال سعودي) مع جدول لبداية التشغيل في النصف الثاني من عام 2024م. وطبقاً لخطاب التخصيص، فإن مجمل المشروع يتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مصنع لإنتاج مركبات البولي برويلين (صناعة تحويلية للبولي بروبيلين) بطاقة إنتاجية تبلغ مائة ألف (100,000) طن في السنة لمقابلة جزء من الطلب المتوقع في صناعة مستلزمات السيارات في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن جزءً من البروبيلين المنتج من مصنع البروبيلين سيتم إستخدامه أيضاً لإنشاء مصنع لإنتاج الآيسوبروبانول بطاقة إنتاجية تبلغ سبعين ألف (70,000) طن في السنة. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل من مصنعي إنتاج مركبات البولي بروبيلين والآيسوبروبانول مبلغي 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي) و100 مليون دولار أمريكي (375 مليون ريال سعودي) على التوالي.

وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه المشاريع طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.