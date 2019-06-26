اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31 (12 شهراً)

الزيادة بنسبة 2.25% في صافي الربح الموحد الى 804.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019 مقارنة بـ 786.4 مليون ريال سعودي في السنة السابقة يعود بشكل رئيسي إلى:

• الإيرادات: ارتفعت بنسبة 0.74٪، أي ما يعادل 15.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بالعام السابق مدفوعة بما يلي:

- تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة، حيث ساهمت التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءًا. تضمنت مبادرات التحسين الرئيسية تقديم خصومات أقل، الأمر الذي ساعد في زيادة إيرادات الإيجار الصافية من المستأجرين وتعويض قيم العقود المنخفضة للسنة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الإشغال بجميع المراكز التجارية في نهاية العام إلى 93.4٪ مقابل 92.6٪ في نهاية العام السابق.

• إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 2.1٪، أي ما يعادل 28.8 مليون ريال سعودي، مقارنة بالسنة المالية 2018، ويعزى ذلك في الغالب إلى انخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض استهلاكات العقارات الاستثمارية.

• مصروفات الدعاية والترويج: انخفضت بنسبة 58.0٪، أي ما يعادل 7.8 مليون ريال سعودي، مقارنة بالسنة المالية 2018 بسبب انخفاض الإنفاق التسويقي والتوفير في شراء الخامات والمواد الإعلانية.

• المصروفات العمومية والإدارية: انخفضت بنسبة 1.2٪، أي ما يعادل 2.2 مليون ريال سعودي، مقارنة بالسنة المالية 2018، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف الموظفين التي عوضت الزيادة في النفقات الحكومية.

• خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة: انخفضت بنسبة 54.1٪، أي ما يعادل 51.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بالسنة المالية 2018 بسبب:

- تغيير في سياسة الشركة لتقدير المخصصات حيث كانت في السابق تقوم بتكوين المخصصات مقابل الرصيد الكامل للحسابات محل النزاع (اعتماد مخصص منهجي وفقًا لفئات المستأجر) إلى تطبيق نموذج مخصص لخسارة الائتمان المتوقع اعتبارًا من 1 أبريل 2018. وهذا يتماشى مع المعيار الدولي للتقارير المالية 9. وقد أدى ذلك إلى خسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ 43.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019 مقارنةً بمبلغ 94.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018.

• تكلفة التمويل: ارتفعت إلى 439.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019، بزيادة 48.8٪ أو 144.2 مليون ريال سعودي مقارنة بالسنة المالية 2018 مدفوعة بما يلي:

- شطب تكاليف المعاملات غير المطفأة البالغة 125.2 مليون ريال سعودي، والتي تمثل رسوم الترتيبات المتعلقة بالتسهيلات المعاد تمويلها. تم تحميل المصاريف غير المطفأة على المصاريف فور إعادة التمويل وذلك وفقًا لإرشادات المعايير الدولية للتقارير المالية.

- إطفاء مبلغ 18.1 مليون ريال سعودي كتكلفة معاملة تتعلق برسوم الترتيب للتمويل الجديد، والتي يتم إطفاؤها على فترة القرض الجديد.

• الإيرادات الأخرى: انخفضت بنسبة 66.3٪، أي ما يعادل 21.0 مليون ريال سعودي، مقارنة بالسنة المالية 2018، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض المطلوبات المعكوسة في السنة المالية 2019 مقارنة بالسنة المالية 2018.

• المصروفات الأخرى: انخفضت بنسبة 30.0٪، أي ما يعادل 2.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بالسنة المالية 2018، حيث سجلت الشركة خسائر غير متكررة نتيجة بيع أرض.

• الزكاة: تم رد فائض مخصص بمبلغ 75.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019، مما أدى إلى دخل إيجابي من الزكاة بمبلغ 55.3 مليون ريال سعودي مقارنة بتكلفة قدرها 32.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018.