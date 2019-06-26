تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني (الدور التاسع عشر) الكائن في شمال المربع بمدينة الرياض في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (70.43% ) من رأس المال البالغ 180 مليون ريال سعودي، حيث حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. رمزي ابو خضرا

2. عبدالله الكناني

3. روبير مارون عيد

4. نزار عبدالعزيز التويجري

5. ربيع فايز عبدالخالق

6. يوئيل ذيب حمصي

7. آصف إقبال

كما حضر الاجتماع عضو لجنة المراجعة الأستاذ عبدالله العنزي نيابة عن رئيس اللجنة.

فيما اعتذر عن حضور الاجتماع الأعضاء التالية أسمائهم:

1. سليمان سعود السياري

2. خالد حمد اليحيى

3. ديميتريس مازاراكيس

4. لما الحاج إبراهيم