تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع لعام 2019م ، والربع الاول من العام 2020م وتحديد أتعابهما وهما مكتب بي كي اف البسام والنمر والسادة/ جرانت ثورنتون – مكتب الدار للمراجعة.

6. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وهي بمبلغ اجمالي قدره 660,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2018م.

7. الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الممتدة من نهاية فترة المجلس بتاريخ 08/06/2019م حتى تاريخ انعقاد الجمعية بتاريخ 25/06/2019م.

8. الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة.

9. الموافقة على تحديث سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2019م لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 24/06/2022م وهم:

-سمو الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود

-الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود

-الدكتور/ جورج شاهين مدور

-الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف

-الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من 25/06/2019م حتى تاريخ 24/06/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وطرف ذو علاقة برئيس مجلس الإدارة ، وهي عبارة عن الدخول في صفقة مشاركة لإقامة مبنى للشركة من عدة طوابق على قطعة الأرض التي لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن المبلغ الإجمالي المتوقع للمشروع متضمناً قيمة الأرض حوالي 101,327,000 ريال سعودي ، ومدة اكتمال المشروع سنتين من بداية المشروع، وذلك حسب الشروط المحددة في التبليغ المقدم من رئيس المجلس.

13. الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي يملك سمو رئيس مجلس الادارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود ما نسبته 10% من حصصها، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة خلال عام 2018م بلغت 20,447,416 ريال سعودي وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، ومدة العقد سنوي يتجدد تلقائياً.

14. الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي يملك سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود ما نسبته 10% من حصصها، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة خلال عام 2018م ، بلغت 184,030,507 ريال سعودي ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإلغاء الاتفاقية قبل 60 يوماً.

15. الموافقة على الأعمال والعقود بين الشركة و شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة ، والتي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعامل خلال عام 2018م كان بمبلغ وقدره (1,947,321) ريال سعودي ، تمثل طبيعة التعامل مع الشركة وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ، وأن مدة التعامل غير محددة ، وأن هذا التعامل بدون شروط تفضيلية.