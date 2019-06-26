إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون - عضو كروهورث الدولية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م والموافقة على أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.