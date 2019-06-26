أخبار عاجلة

إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لمشروع وحدة تكسير بالمملكة العربية السعودية -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي برويلين بالمملكة العربية السعودية -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية -
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية -
اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31 (12 شهراً) -
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) -
تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) -
"موقف مشرف"... حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر وأزمة الخليج -
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

Google+ Print
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

2- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5- الموافقة على تعيين مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون - عضو كروهورث الدولية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م والموافقة على أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31 (12 شهراً)

اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31 (12 شهراً)

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية