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تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يسر شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني إشعار السادة المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 2019/06/30م في المبنى الرئيسي للشركة الواقع بشارع الأمير سعود الفيصل في مدينة جدة.

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 2019/06/26م، وسيستمر حتى الساعة الرابعة مساء يوم الأحد 2019/06/30م.

تدعو شركة بوبا العربية جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

للمزيد من المعلومات أو في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني invest@bupa.com.sa أو الإتصال على إدارة الشؤون القانونية و الحوكمة وذلك خلال أوقات العمل الرسمية على 920000456 تحويلة 5412.

مباشر (اقتصاد)

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