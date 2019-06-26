ستاد إفريقيا - لقاء مع كابتن أحمد الشناوي - عمرو نصوحي | الثلاثاء 25 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة

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إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لمشروع وحدة تكسير بالمملكة العربية السعودية
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مصنع لإنتاج مركبات البولي برويلين بالمملكة العربية السعودية
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة لتطوير مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31 (12 شهراً)
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:24 صباحاً
"موقف مشرف"... حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر وأزمة الخليج
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:23 صباحاً
إعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
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الأربعاء 26 يونيو 2019 08:02 صباحاً
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ستاد إفريقيا - لقاء مع كابتن أحمد الشناوي - عمرو نصوحي | الثلاثاء 25 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة
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الأربعاء 26 يونيو 2019 07:46 صباحاً
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