مدينة دبي للإنترنت تستقطب أكبر شركة ألعاب إلكترونية في العالم

أعلنت مدينة دبي للإنترنت – مجمع الأعمال التقني الرائد في الشرق الأوسط – عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (تينسنت جيمز) Tencent Games – أكبر شركة ألعاب إلكترونية في العالم – وبموجبها سوف يُفتتح المقر الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي.

ويعد افتتاح المقر الإقليمي للشركة مؤشرًا على التطور الكبير في قطاع الألعاب الإلكترونية محليًا وإقليميًا؛ الذي يدعم بدوره قطاعات أخرى مثل التعليم والتدريب الرقمي والتجارب الثقافية والسياحية الرقمية.

وبحسب شركة أبحاث السوق (نيوزو) Newzoo، بلغت قيمة قطاع الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات سنة 2019 نحو 1.2 مليار درهم (324 مليون دولار)، كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 80% من أصحاب الهواتف الذكية في الإمارات هم من مستخدمي الألعاب عبر الهاتف المحمول.

وتأسست (تينسنت جيمز) سنة 2003، ومنذئذ تطورت لتصبح منصة عالمية رائدة لتطوير الألعاب والمحتوى التفاعلي. وتتبع الشركة إلى تكتل شركات عملاقة تحت اسم (تينسنت) Tencent يعمل فيه أكثر من 55 ألف موظف، ويشتهر بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتصلة بالإنترنت إضافة إلى الترفيه التفاعلي، والإنترنت الصناعي والمدفوعات الرقمية وتقنية الذكاء الاصطناعي ومبادرات الصناعات الذكية، ومن الأمثلة عليها المتاحف والتجارب الثقافية الرقمية.

ولدى توقيع مذكرة التفاهم، قال (عمار المالك) – المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: “إن إطلاق العمليات الإقليمية لشركة (تينسنت جيمز) من مدينة دبي للإنترنت مؤشر على ثقة الشركة وقطاع التقنية ككل باقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة. وتعد مدينة دبي للإنترنت بالفعل مقرًا للعديد من الشركات الصينية ذات الحضور العالمي، ونحن على ثقة بأن انضمام الشركة إلى مدينة دبي للإنترنت سيساهم في دعم هذا القطاع في دبي والمنطقة، ونؤكد على أننا سنواصل استقطاب أفضل المبدعين ورواد الأعمال وكبرى الشركات العالمية إلى دبي”.

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وأضاف المالك: “لقد تجاوزت الألعاب الالكترونية نطاق الترفيه وأصبحت تستخدم بصورة متزايدة لأغراض التعليم والتدريب وتعزيز التواصل والتفاعل، لا سيما مع انضمام المزيد من المبدعين والشركات الناشئة إلى هذا القطاع، ونتوقع أن تتطور هذه السوق بسرعة في السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في استقطاب أفضل مطوري الألعاب والمحتوى التفاعلي إلى المنطقة”.

ويشير تقرير صادر عن مؤسسة (ستاتيستا) Statista في أواخر عام 2018 إلى أن دولة الإمارات لديها أعلى معدل انتشار للهواتف المحمولة في العالم بنسبة 173%، أي ما يقرب من ضعف عدد السكان. وهذا رقم هائل، وهو يمثل مجموعة كبيرة من الفرص لمطوري الألعاب الالكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل إيرادات ألعاب الهواتف المحمولة أكثر من نصف الدخل المحقق في هذه الصناعة بأكملها، خاصةً وأن أعدادًا متزايدة من المستخدمين تتحول إلى ألعاب الهاتف المحمول نظرًا لما توفره من سهولة في التنقل والاستخدام.

وقال (فينسنت وانج) – المدير العام لقسم النشر العالمي في شركة (تينسنت جيمز): “إن نسبة انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في الإمارات هي مؤشر مشجع للغاية لشركات التقنية في جميع أنحاء العالم، وهذا يرتبط على نحو كبير بقطاع الألعاب العالمي. ومن خلال شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت وإطلاق مقرنا في دبي، التي تحتضن بالفعل مقرات لأشهر الشركات العالمية وأبرز المواهب والمهارات في العالم، فإننا نتطلع إلى إنشاء منصة تستثمر في سوق الألعاب الالكترونية الإقليمية وتساهم في تطورها، تزامنًا مع تشجيع عشاق ومطوري الألعاب الالكترونية محليًا لدفع حدود الإبداع والابتكار إلى أقصى حد”.

ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الصينية في صناعة التقنية المتطورة في الإمارات نموًا سريعًا، بالنظر إلى الخطط التي أعلنها البَلدان لتوسيع التعاون الاقتصادي خلال مؤتمر الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين في وقت سابق من العام الحالي، حيث من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى 70 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020.