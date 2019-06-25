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الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة معادية مسيرة باتجاه خميس مشيط

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الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة معادية مسيرة باتجاه خميس مشيط الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة معادية مسيرة باتجاه خميس مشيط

الرياض - مباشر: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة (1034)، من مساء اليوم الثلاثاء، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأوضح المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وأنه ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها.

وتابع: "نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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