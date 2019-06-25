سفارة السعودية بكوريا الجنوبية: زيارة ولي العهد تاريخية

الرياض - مباشر: ذكر سفير السعودية لدى كوريا الجنوبية، رياض أحمد المباركي، أن زيار ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى كرويا الجنوبية "سيذكرها التاريخ وسيمتد أثرها لأجيال قادمة".

ونوه رياض أحمد المباركي، اليوم الثلاثاء، إلى أن كل المؤشرات والأجواء تبشر بأنها زيارة ناجحة، وفقاً صحيفة "عكاز".

وأوضحت، أن العلاقات السعودية الكورية بدأت في السبعينات، منوهاً إلى أن الدولة الآسيوية تعد أحد دول الشراكات الاستراتيجية مع المملكة.

وذكر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، اليوم، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجه إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة رسمية.

وأفاد الديوان الملكي، أن الأمير محمد بن سلمان سيرأس بعد ذلك وفد المملكة السعودية في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي ستعقد في اليابان، وفقاً لوزارة الخارجية السعودية.

ويشار، إلى أنه من المقرر أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري.

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