ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية

المنامة - مباشر: ذكر ولي العهد في مملكة البحرين، أن ورشة "السلام من أجل الازدهار" فرصة حيوية لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أن ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تشكل فرصةً حيويةً يمكن من خلالها خلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية الممكنة، والتي سينعكس أثرها على اقتصادات دول المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

ورحب ولي العهد، بالمشاركين في ورشة السلام من أجل الازدهار، متمنياً لهم كل التوفيق والخروج بنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السلام والتنمية والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

جاء ذلك لدى حضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الافتتاحية لورشة السلام من أجل الازدهار، والتي تجمع خلالها قادة الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات وتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية في المنطقة.

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