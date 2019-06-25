أخبار عاجلة

الأمن العراقي يضبط عناصر من "داعش" في شمال البلاد -
تصريحات مسؤولي الفيدرالي تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم -
سفارة السعودية بكوريا الجنوبية: زيارة ولي العهد تاريخية -
ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية -
إنفوجراف..السعودية تشارك بورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين -
نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يوما -
السعودية تحذر مواطنيها من الأحداث الأخيرة في إثيوبيا -
محدث.. "داو جونز" يسجل أكبر خسائر يومية منذ نهاية مايو -
الأمير خالد بن سلمان يعلق على عملية القبض على زعيم "داعش" في اليمن -
"الحلم" يحتفل بيوم الأب ويخصص جائزة كبرى للآباء.. شاهد تعليق شريف عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية

Google+ Print
ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية ولي عهد البحرين:"ورشة السلام" فرصة لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية

المنامة - مباشر: ذكر ولي العهد في مملكة البحرين، أن ورشة "السلام من أجل الازدهار" فرصة حيوية لخلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أن ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية تشكل فرصةً حيويةً يمكن من خلالها خلق مبادرات لتحفيز الاستثمارات الاقتصادية الممكنة، والتي سينعكس أثرها على اقتصادات دول المنطقة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

ورحب ولي العهد، بالمشاركين في ورشة السلام من أجل الازدهار، متمنياً لهم كل التوفيق والخروج بنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السلام والتنمية والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

جاء ذلك لدى حضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الافتتاحية لورشة السلام من أجل الازدهار، والتي تجمع خلالها قادة الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات وتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية في المنطقة.

ترشيحات

البحرين تستضيف ورشة دولية لتشجيع الاستثمار بالمنطقة ولي عهد السعودية يتوجه لكوريا قبل المشاركة بمجموعة العشرين باليابان صادرات البحرين ترتفع.. والسعودية والإمارات بالصدارة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إنفوجراف..السعودية تشارك بورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

إنفوجراف..السعودية تشارك بورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

سفارة السعودية بكوريا الجنوبية: زيارة ولي العهد تاريخية

سفارة السعودية بكوريا الجنوبية: زيارة ولي العهد تاريخية

السعودية تحذر مواطنيها من الأحداث الأخيرة في إثيوبيا

السعودية تحذر مواطنيها من الأحداث الأخيرة في إثيوبيا

الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما

الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما