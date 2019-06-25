إنفوجراف..السعودية تشارك بورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" بالبحرين

الرياض - مباشر: ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تشارك بوفد رسمي في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار"، المنعقدة بالوقت الراهن في البحرين.

وقالت الوزارة في إنفوجراف، نشر اليوم الثلاثاء، إن المملكة تشارك في ورشة العمل بوفد برئاسة وزير المالية، محمد الجدعان، وبعضوية كل من وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، محمد آل الشيخ، ومحافظ الاستثمارات العامة، ياسر الرميان.

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