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محدث.. "داو جونز" يسجل أكبر خسائر يومية منذ نهاية مايو

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محدث.. "داو جونز" يسجل أكبر خسائر يومية منذ نهاية مايو محدث.. "داو جونز" يسجل أكبر خسائر يومية منذ نهاية مايو

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل "داو جونز" أكبر هبوط يومي منذ نهاية الشهر الماضي بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر "وول ستريت" حيث تراجعت بنحو 1.8 بالمائة بقيادة سهم "مايكروسوفت" الذي انخفض بأكثر من 3 بالمائة.

وتعرضت الأسهم الأمريكية للضغط بعد تصريحات رئيس الفيدرالي بأن البنك المركزي لم يجزم بخفض الفائدة في الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه لا يزال يدرس إمكانية القيام بذلك.

وأوضح جيروم باول أنه على الرغم من تزايد حالات عدم اليقين بشأن التجارة والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، فإن البنك يرى أنه لا يجب المبالغة في رد الفعل من قبل السياسة النقدية.\

ومن جانبه، ذكر جيمس بولارد عضو الفيدرالي الذي صوت لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير أنه لا يدعم خفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس في الشهر المقبل.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2012، كما هبطت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 21 شهراً.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي  بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 179.3 نقطة ليصل إلى  26548.2 نقطة، ليسجل أكبر خسائر يومية منذ 31 مايو/أيار الماضي.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو0.9 بالمائة إلى مستوى 2917.3 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 7884.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.163.

مباشر (اقتصاد)

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