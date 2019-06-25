رئيس الفيدرالي: ننظر بعناية إلى عملة فيسبوك الجديدة

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي ينظر بعناية إلى العملة الإلكترونية التي تعتزم فيسبوك إصدارها وسيُلزمها بمعايير عالية فيما يتعلق بحماية المستهلكين والتنظيم.

وكانت فيسبوك أعلنت في الأسبوع الماضي أنها تعتزم إطلاق عملة "ليبرا" خلال النصف الأول من عام 2020.

وذكر جيروم باول في تصريحات بمجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، اليوم الثلاثاء: "الليبرا شئ جديد، وسوف ننظر إليه بحرص شديد".

وأضاف رئيس الفيدرالي: "ستكون سلطة الإشراف على عملة فيسبوك في عدد من الأماكن، لكنني أعتقد أن الصورة الكبيرة هي أننا سننظر بعناية في هذا الأمر".

وتواجه عملة فيسبوك الإلكترونية تدقيقاً متزايداً، حيث طالبت الجهات التنظيمية الأوروبية مزيداً من التفاصيل المتعلقة بعملة "الليبرا".