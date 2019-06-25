محدث.. نايمكس يهبط عند التسوية لأول مرة بـ4 جلسات

مباشر: انخفضت أسعار النفط لأول مرة في 4 جلسات عن تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، في ترقب التطورات في الشرق الأوسط، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأولية في الولايات المتحدة.

وتراجع الخام الأمريكي مع ترقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين وسط مخاوف من أن عدم التوصل لحل للصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط.

في حين تزايدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة وسط تصريحات ترامب بأن واشنطن سترد بقوة ساحقة حال قيام طهران بأي هجوم ضدها، وذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي أمس أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية على قادة إيران رداً على إسقاط طائرة أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي.

وينتظر المستثمرون في الأسبوع المقبل اجتماع منظمة أوبك، وسط ترقب ما إذا كانت ستتخذ قرار بتمديد خفض الإنتاج أم لا.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 57.83 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.2 بالمائة إلى 64.97 دولار للبرميل.