الرياض المالية تطلق خدمة تداول "الفوركس"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الرياض المالية، عن إطلاق خدمة التداول في عقود العملات (الفوركس) عبر منصة فوركس الرياض وبخيارات متعددة من العملات المتاحة.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أهم مزايا فوركس الرياض، إتاحة التداول في أكثر من 20 زوج من العملات ذات السيولة العالية وبدون أي عمولات خفية.

وأضافت الشركة، أن فوركس الرياض تتميز بتقديم أقل الفروق بين سعر العرض والطلب، مما يساهم في إضافة مرونة أعلى في عمليات البيع والشراء.

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