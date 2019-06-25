أخبار عاجلة

تفاصيل لقاءات السيسي برئيس غانا ومفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة -
الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما -
العمل: القرارات الحكومية بشأن عطل المؤسسات العامة يشمل القطاع الخاص -
الجبير يعلق على سقوط أمير "داعش" في اليمن -
محدث.. نايمكس يهبط عند التسوية لأول مرة بـ4 جلسات -
الرياض المالية تطلق خدمة تداول "الفوركس" -
3 تغيرات بحصص كبار ملاك السوق السعودي -
جيمس بولارد: لا أفضل خفض الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس -
ملك البحرين يستقبل وفدا أمريكيا على هامش ورشة المنامة الاقتصادية -
عبد المهدي: العراق لا يريد أي إجراء تصعيدي في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الرياض المالية تطلق خدمة تداول "الفوركس"

Google+ Print
الرياض المالية تطلق خدمة تداول "الفوركس" الرياض المالية تطلق خدمة تداول "الفوركس"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الرياض المالية، عن إطلاق خدمة التداول في عقود العملات (الفوركس) عبر منصة فوركس الرياض وبخيارات متعددة من العملات المتاحة.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أهم مزايا فوركس الرياض، إتاحة التداول في أكثر من 20 زوج من العملات ذات السيولة العالية وبدون أي عمولات خفية.

وأضافت الشركة، أن فوركس الرياض تتميز بتقديم أقل الفروق بين سعر العرض والطلب، مما يساهم في إضافة مرونة أعلى في عمليات البيع والشراء.

ترشيحات

منع دخول مكة للمقيمين بداية من السبت المقبل..و3 استثناءات

السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

11 قراراً لمجلس الوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير داعش باليمن

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما

الحوثيون: استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية وتعطيل الملاحة الجوية فيهما

السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

السعودية تعلن افتتاح مطار خليج نيوم

ولي عهد السعودية يتوجه لكوريا قبل المشاركة بمجموعة العشرين باليابان

ولي عهد السعودية يتوجه لكوريا قبل المشاركة بمجموعة العشرين باليابان

الإقامة المميزة في السعودية... فرص استثمارية أم زيادة بطالة

الإقامة المميزة في السعودية... فرص استثمارية أم زيادة بطالة